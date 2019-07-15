Пушкинский музей запустит бесплатную онлайн-академию в конце июля

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Бесплатная онлайн-академия Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина начнет работу 29 июля, говорится в сообщении пресс-службы музея.

"Просветительский проект "Академия Пушкинского" предоставляет возможность бесплатно пройти обучение у лучших экспертов в области истории и теории искусства всем желающим, в том числе, слушателям, проживающим за пределами Москвы, а также тем, кто не может посещать лекции по состоянию здоровья. С 2023 по 2026 год Главное здание ГМИИ будет закрыто на реконструкцию, и видеолекции программы, записанные в соответствующих темам залах, позволят увидеть интерьеры ГМИИ им. А. С. Пушкина и работы из его собрания тем, кто не успел побывать в музее до начала реконструкции", - говорится в сообщении.

Программа проекта состоит из трех разделов - Пушкинский INTRO, Пушкинский PRO и Пушкинский KIDS. Курсы предназначены для слушателей начального и базового уровней подготовки, а также для детей и их родителей. Раздел Пушкинский INTRO предлагает комплекс из 10 видеолекций, которые будут доступны для просмотра до 30 сентября 2019 года, и итогового теста. Материалы разделов Пушкинский PRO и Пушкинский KIDS будут находиться на сайте в течение всего времени работы академии.

По данным материалов пресс-службы музея, в дальнейшем планируется создание углубленных курсов по основным периодам мировой истории искусства: Древний Египет, Античность, Средневековье, Возрождение, искусство Голландии и Фландрии, импрессионизм и модернизм и др.

ГМИИ им. Пушкина - музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства. Сегодня в его коллекции находится около 700 тыс. произведений разных эпох, начиная с Древнего Египта и античной Греции и заканчивая началом XXI века. К исключительным собраниям музея можно отнести коллекцию французского искусства XIX-XX веков, являющуюся одной из самых известных в мире.