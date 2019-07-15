"Ленфильм" готов помочь Сокурову после объявления о закрытии фонда поддержки кино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Киностудия "Ленфильм", сотрудничавшая с некоммерческим фондом поддержки кинематографа "Пример интонации" Александра Сокурова, готова "подставить плечо" и помогать режиссеру после объявленного им решения закрыть фонд. Об этом заявил генеральный директор кинокомпании Эдуард Пичугин, комментируя по просьбе ТАСС информацию о планах закрытия фонда.

Ранее в рамках дискуссии киношколы "Индустрия" на "Стрелке" Сокуров заявил, что в организации существуют проблемы с финансированием. По его словам, снимают в фонде "на микроскопические средства" и эти обстоятельства "не позволяют существовать". Сокуров отметил, что решение о закрытии было вызвано "комплексом причин".

"Роспуск компании - это всегда решение руководства. Сотрудничество [фонда "Пример интонации"] с "Ленфильмом" за эти годы было плодотворным. Создано четыре кинокартины: "Софичка", "Теснота", "Глубокие Реки" и "Мальчик Русский". "Ленфильм" готов обсуждать [с Александром Сокуровым] планы по сотрудничеству, подставить плечо и активно помогать", - сказал Пичугин.

Согласно информации на сайте фонда, киностудия "Ленфильм" предоставляла начинающим кинематографистам свою производственную базу.

Как сообщил ТАСС председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко, в комитет информация о закрытии фонда Сокурова не поступала. При этом он отметил, что фонд ранее получал поддержку из городского бюджета в виде субсидий по результатам конкурсов. "Мы неоднократно финансировали проекты Александра Николаевича Сокурова - он снял несколько фильмов при участии города", - сказал Сухенко ТАСС, добавив, что других видов помощи фонду со стороны правительства города бюджетным законодательством не предусмотрено.

Согласно документам, опубликованным ранее на сайте комитета по культуре, фонд Сокурова становился победителем конкурсов на получение субсидий на развитие кинематографии в 2016 и 2017 годах. В 2017 году на фильм "Смех сквозь слезы" ему было выделено 5,7 млн рублей, на фильм "Бес" 6 млн рублей. В 2016 году субсидии были предоставлены на фильмы "Теснота" (4,8 млн рублей), "Глупости" (3,6 млн рублей) и "Опыты" (3,6 млн рублей).

Иск фонда

В декабре прошлого года полиция провела проверку фонда поддержки кинематографа "Пример интонации" по заявлению гражданина о возможных противоправных действиях, связанных с деятельностью данной организации. Сам Сокуров, комментируя оперативные мероприятия, отмечал, что заявление в правоохранительные органы написал бывший сотрудник фонда, который "занял большие деньги в Фонде, но не вернул их". По мнению режиссера, обращение в полицию было связано с желанием "уйти от необходимости возвращения долга".

На данный момент в производстве Куйбышевского районного суда Петербурга находится иск фонда Сокурова к его бывшему сотруднику Михаилу Георгиевскому. В картотеке суда значится, что истец требует взыскать с ответчика деньги по договору займа. Решение по заявлению пока не вынесено, следующее заседание назначено на 23 июля.

О фонде

Согласно информации на сайте, некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации" (фонд Александра Сокурова) создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. Художественное руководство фондом осуществляет режиссер Александр Сокуров, директором организации является предприниматель Николай Янкин. В попечительский совет фонда, наряду с его директором, входят журналист и писатель Владимир Толстой, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына, общественный деятель Владимир Смирнов, продюсер Марина Фокина, журналист Константин Шавловский.

При поддержке фонда были созданы такие картины, как "Теснота" Кантемира Балагова, "Глубокие реки" Владимира Битокова, "Пасха" Игоря Ольшанского и другие.