"Союзмультфильм" учредил Ассоциацию по развитию детского и молодежного кино

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Студия "Союзмультфильм" учредила профессиональную Ассоциацию по развитию детского и молодежного кино. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе студии.

"Киностудией "Союзмультфильм" учреждена Ассоциация по развитию детского и молодежного кино. Профессиональный орган, президентом которого стал руководитель образовательной организации "Союзмультклуб" и основатель "Академии развития детского кино и телевидения" Алексей Покровский, займется развитием и поддержкой этого сегмента индустрии", - говорится в сообщении.

Председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева отметила, что детский и подростковый контент в России четко не сегментирован. "А между тем существует острая потребность в производстве качественного продукта в этой сфере, в первую очередь, это должны быть проекты с образовательной и развивающей составляющей для актуальных платформ", - сказала она.

Целью Ассоциации станет помощь в создании условий для производства детских, молодежных фильмов. "Это целый комплекс мер, включающий в себя привлечение инвесторов, помощь в получении финансовой поддержки, поддержку специалистов и предпринимателей, работающих в сфере кинематографии, содействие в реализации социально-экономических программ в области отечественной кинематографии, объединение ресурсов, включая кинопроизводство и продвижение национальных детских и молодежных фильмов", - цитирует пресс-служба президента ассоциации Алексея Покровского.

По его словам, у ассоциации уже есть несколько проектов в разработке, например, планируется проведение ежегодной Национальной премии в области детского и молодежного кино и телевидения, а также собственный питчинг проектов и создание онлайн-кинотеатра детского и молодежного кино.

Учредителями Ассоциации по развитию детского и молодежного кино стали ООО "Союзмультфильм", АНО "Академия развития детского кино и телевидения Алексея Покровского" и ООО "2Д Целлулоид" - создатели фильма-призера Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" "Хороший мальчик".