Обладателем Гран-при "Славянского базара в Витебске" стал Адильхан Макин из Казахстана

МИНСК, 15 июля. /ТАСС/. Представитель Казахстана Адильхан Макин стал обладателем Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни на XXVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Такое решение принято в понедельник международным жюри, возглавляемым народной артисткой РФ и Грузии Тамарой Гвердцители.

По итогам двух дней конкурса обладатель Гран-при получил 178 баллов из 180 возможных. Макин будет удостоен награды фестиваля "Лира", ему вручат денежную премию в размере $20 тыс.

Обладателем первой премии и денежного приза в $15 тыс. стал певец из Грузии Георгий Путкарадзе. Вторую премию и по $5 тыс. получат белорусский певец Иван Здонюк и представительница Израиля Илай. Лауреатами конкурса также стали россиянин Иван Дятлов и украинец Дмитрий Бабак, разделившие третье место. В качестве денежного приза они получат по $2,5 тыс.

Главную награду конкурса - Гран-при - вручат в понедельник во время торжественной церемонии закрытия "Славянского базара в Витебске".