Начался прием заявок на кинофестиваль Arctic open

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июля. /ТАСС/. Организаторы III международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open начали прием заявок на участие в смотре, сообщила ТАСС в понедельник директор фестиваля Тамара Статикова.

"Мы начали прием заявок на третий кинофестиваль Арктики Arctic open. Заявки принимаются по трем номинациям: полнометражное игровое, документальное и короткометражное кино. Прием заявок продлится до 10 октября", - сказала Статикова.

Она отметила, что при формировании шорт-листа в первую очередь будут рассматриваться заявки из стран арктического региона. "Приоритет будет отдан заявкам из России, Канады, США, Дании, Исландии, Финляндии, Швеции, Норвегии", - пояснила директор фестиваля.

По ее словам, предпочтение будет отдано фильмам, раскрывающим темы развития национальной культуры, формирования личности и поиска ориентиров в современном мире, а также отношения человека и природы. "Это общечеловеческие темы, которые интересуют как жителей Архангельской области, так и, к примеру, США или Исландии. Искусство кино должно нас сближать", - отметила директор фестиваля.

Фестиваль пройдет с 4 по 8 декабря. Показы состоятся на площадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. После этого жителям области представят на киномарафоне лучшие фильмы фестиваля.

Arctic оpen проходил в Архангельске с 6 по 9 декабря 2018 года, в конкурсную программу вошло 53 фильма, которые представили более 5 тыс. человек.