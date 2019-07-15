Шведская группа Arch Enemy представит альбом Will To Power в Москве

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Шведская дэт-метал группа Arch Enemy в понедельник даст концерт на сцене московского "Главклуб Green Concert", сообщил на пресс-конференции в ТАСС основатель и гитарист коллектива Майкл Эмотт.

"Мы начали выступать в России еще в 2006 году и с удовольствием сюда возвращаемся. Кстати, на сегодняшнем шоу в Москве планируется больше зрителей, чем в прошлый раз. Это приятно", - сказал Эмотт.

По словам вокалистки коллектива Алиссы Уайт-Глаз, российские слушатели - очень искренние. "Мы много путешествуем и с удовольствием сравниваем фанатов в разных странах. В России очень страстные, искренние поклонники, видно, что они очень рады нас видеть, знают все песни", - отметила певица.

Тур проходит в поддержку альбома Will To Power и стартовал с выходом пластинки в сентябре 2017 года. 17 июля Arch Enemy выступит в Санкт-Петербурге в клубе "Аврора". Музыканты продолжат гастроли в Финляндии, Нидерландах, Словении, Венгрии, Украине, Израиле, а осенью отправятся в США, Канаду и Великобританию.

"В следующем году мы сконцентрируемся на работе над новым материалом, - добавил Эмотт. - Обычно мы выпускали новые альбомы с меньшим промежутком. Но учитывая растущую популярность группы, нам приходится по два года проводить в турах в поддержку релизов. Но это не жалоба, это хорошая тенденция".

Группа Arch Enemy основана в середине 1990-х годов. За более чем двадцатилетнюю историю коллектив выпустил 10 студийных альбомов, дал сотни живых выступлений и собрал поклонников по всему миру.