"Союзмультфильм" представит новые авторские картины на фестивале "Бессонница"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" проведет презентацию новых авторских мультфильмов на анимационном фестивале "Бессонница", сообщили в понедельник в пресс-службе студии.

"Новые авторские картины киностудии "Союзмультфильм" будут презентованы на фестивале "Бессонница", который пройдет в Мосальском районе Калужской области с 18 по 22 июля", - говорится в сообщении.

"Бессонница" - фестиваль на открытом воздухе, специализирующийся на авторской анимации. Фильмы фестиваля рассчитаны в основном на взрослую аудиторию, но есть и детская программа. Основной показ состоит из короткометражных работ, которые на конкурс присылают режиссеры из Германии, Ирана, Японии, Израиля, Бельгии и других стран.

Всего участники "Бессонницы" увидят более 250 анимационных отечественных и зарубежных фильмов. "Союзмультфильм" представит "Доброе сердце" (режиссер Евгения Жиркова), короткометражный анимационный фильм "Три сестры", снятый по мотивам черногорской легенды (режиссер Светлана Андрианова), а также проведет премьерный показ мультфильма "Зеркальце" (Галина Голубева).

Анимационный фестиваль "Бессонница" также покажет свою программу в Москве с 18 по 21 июля в сети кинотеатров "Каро": премьерные мультфильмы киностудии "Союзмультфильм", фильмы режиссеров - лауреатов престижных мировых фестивалей анимации, а также дебютные и студенческие работы.