Волонтеры из Петербурга и Мурманска начали восстанавливать под Псковом усадьбу XVIII века

ПСКОВ, 15 июля. /ТАСС/. Волонтеры из Санкт-Петербурга, Мурманска разбили палаточный лагерь в поселке Волышово Порховского района Псковской области, чтобы в течение двух недель провести работы по восстановлению усадьбы Васильчиковых-Строгановых XVIII века, которая признана памятником федерального значения, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы администрации Псковской области.

Усадьба Васильчиковых-Строгановых находится в аварийном состоянии, зданиям необходим ремонт, консервационные и противоаварийные работы, уборка и расчистка территории парка. В 2018 году в ночь на 2 июля крыша графского дома сгорела в результате пожара.

"Летний волонтерский лагерь открылся в понедельник в усадьбе Волышово в Порховском районе. Добровольческое мероприятие направлено на сохранение объекта культурного наследия "Ансамбль зданий усадьбы Строгановых". Уже в первый день в палаточном лагере собрались [добровольцы] из Псковской области, Санкт-Петербурга и Мурманска. Лагерная смена продлится две недели", - отмечается в сообщении.

В 2018 году в усадьбе Волышово прошел первый волонтерский лагерь. Тогда участники занимались восстановлением ансамбля зданий памятника федерального значения. В этом году добровольцы продолжат начатое. "В частности, займутся расчисткой территории от мусора и поросли, проведут мониторинг состояния усадьбы и фотофиксацию, а также помогут специалистам отремонтировать кровлю на здании главной конюшни ансамбля. В течение всего времени работы лагеря к волонтерской работе смогут присоединиться все желающие", - отмечается в сообщении.

Об усадьбе

Историко-архитектурный памятник XVIII-XIX веков "Волышово" имеет более чем двухвековую историю. Центральный ансамбль усадьбы включает главный усадебный дом, манеж, церковь Всемилостивого Спаса середины XIX века, беседку с голубятней. Волышовский парк представляет собой уникальный памятник российского паркового искусства со сложным комплексом прудов и запруд, редкими видами деревьев и кустарников. Окрестности деревни Волышово связаны с фамилией Ганнибалов, а Григорий Строганов был опекуном детей Александра Пушкина и двоюродным дядей Натальи Гончаровой.

В сентябре 2018 года глава региона Михаил Ведерников подписал план мероприятий по возрождению усадьбы, который рассчитан на 2018-2024 годы. Среди пунктов плана - организация и проведение ежегодного волонтерского лагеря "Строгановфест" с привлечением к сохранению зданий ансамбля и парка международного волонтерского движения и студентов Псковского государственного университета.

На территории усадьбы ежегодно будут проходить практику студенты вузов архитектурно-реставрационного направления, также планируется провести научно-исследовательские работы и противоаварийный и консервационный ремонт зданий усадьбы.