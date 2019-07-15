Авторы сериала "Полицейский с Рублевки" не предлагали Петрову роль в новом сезоне

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Создатели кинофраншизы "Полицейский с Рублевки" удивлены отказом Александра Петрова от съемок в пятом сезоне сериала и в фильме-продолжении, так как не предлагали актеру роль в проектах.

Ранее СМИ сообщали, что Петров отказался сниматься в проекте "Полицейский с Рублевки".

"Мы с удивлением прочитали новости о том, что Александр Петров отказался сниматься в "Полицейском с Рублевки" - пятом сезоне сериала и новом полнометражном фильме. Удивление вызвано тем, что никто из продюсеров и авторов "Полицейского с Рублевки" не предлагал Саше роль в продолжениях", - привели ТАСС в пресс-службе ТНТ слова продюсера сериала Евгения Никишова.

По словам Никишова, линия героя Петрова - Гриши Измайлова - завершилась свадьбой и хэппи-эндом в финале фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел". "Далее, насколько я знаю, создатель кинофраншизы Илья Куликов сразу запланировал сделать апгрейд этой истории и написать продолжение без персонажа Саши Петрова", - добавил он.

Продюсер также отметил, что никакого конфликта между создателями и актером нет. "Вместе мы сделали несколько проектов, такие как "Гоголь" и "Полицейский с Рублевки", которые позволили Саше развивать карьеру в том направлении, о котором он мечтал. Знаем о действительно наполеоновских планах актера, всячески приветствуем и искренне желаем удачи в их реализации", - подчеркнул Никишов.

Полицейский с Рублевки - это история о Грише Измайлове, полицейском, охраняющем покой в элитном районе Москвы. Ему приходится заниматься делами, в которые впутываются жители Рублевки, а также заботиться о младшей сестре, которую он вынужден постоянно спасать от неприятностей.