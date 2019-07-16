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СМИ: режиссер "Леди Берд" напишет сценарий к фильму о Барби

Грета Гервиг также может стать режиссером картины
Грета Гервиг Photo by Jordan Strauss/Invision/AP
Описание
Грета Гервиг
© Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Номинант на "Оскар" за фильм "Леди Берд" Грета Гервиг совместно с режиссером Ноа Баумбахом напишет сценарий к фильму о кукле Барби, сообщает Deadline. По информации портала, она также может стать режиссером картины.

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Главную роль в фильме исполнит австралийская актриса Марго Робби. Как сообщалось ранее, роль Барби ей предложили в корпорации Mattel, которая выпускает известных во всем мире кукол. Партнером компании в проекте выступает кинокомпания Warner Bros. 

До этого исполнительницами роли Барби назывались Эми Шумер и Энн Хэтэуэй. 

Согласно превоначальному сюжету картины, главную героиню выгоняют из Барбиленда, потому что она недостаточно совершенна. Барби оказывается в реальном мире и со временем понимает, что ключ к счастью - это свобода от обязательства придерживаться недостижимого стандарта совершенства. На данный момент неизвестно, насколько изменится сюжет.

Первая кукла Барби была выпущена в 1959 году. С конца 1960-х стали появляться модели этих кукол, изображающие представительниц разных расовых и этнических групп, а также разных профессий.

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