Фонд Абрамовича поддержит создание трех фильмов о жизни и проблемах молодых людей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Новый Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм", учрежденный бизнесменом Романом Абрамовичем, в 2019 году частично профинансирует создание трех российских режиссерских дебютов. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель пресс-службы фонда.

"Стали известны первые проекты, которые получат поддержку от Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм", - отметили в пресс-службе. В список вошли три режиссерских дебюта: "Китобой", "Молоко птицы" и "Тенерифе" (рабочее название - "Общага")".

"Все три отобранных экспертным советом фильма, касаясь общечеловеческих проблем и смыслов, в первую очередь рассказывают о жизни и проблемах молодых людей", - привели в пресс-службе слова председателя совета фонда, сценариста и режиссера Павла Чухрая. Он добавил, что "никакой изначальной договоренности поддерживать исключительно дебюты не было, но именно эти три проекта вызвали самый большой интерес экспертов".

Фильм "Китобой", продюсерами которого стали Алексей Учитель и Кира Саксаганская, рассказывает о 15-летнем чукотском охотнике Алексее, который влюбляется в американку из вебкам-чата. Он решает отправиться к ней через Берингов пролив. Фильм по собственному сценарию снимает выпускник ВГИКа Филипп Юрьев.

"Молоко птицы" продюсера Романа Борисевича - это история 16-летнего жителя Приднестровья Андриана, который за пять дней до Пасхи решает сбежать из родной деревни в Европу. Автором сценария и режиссером фильма стал выпускник киношколы "Свободное кино" Евгений Марьян. Мать героя сыграла Елена Лядова, главного антагониста - румынский актер Валерий Андриута. На кинофестивале в Карловых Варах проект "Молоко птицы" получил главный приз в секции Work in Progress.

"Тенерифе" (продюсеры Артем Васильев, Игорь Мишин, Андрей Савельев) - экранизация романа Алексея Иванова "Общага-на-Крови". Этим фильмом, действие которого происходит в 1984 году, дебютирует в режиссуре оператор Роман Васьянов. Его операторские работы знакомы зрителю по фильмам "Стиляги", "Ярость", "Отряд самоубийц".

О фонде

Фонд "Кинопрайм" был учрежден бизнесменом Романом Абрамовичем 26 февраля 2019 года. В качестве основного вида деятельности организации в документах указано "предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки".

Исполнительным директором "Кинопрайма" стал экс-глава Фонда кино Антон Малышев.