Реконструкцию главного здания Пушкинского музея перенесли на 2023 год

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Реконструкция главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина начнется в 2023 году вместо ранее запланированного 2021 года. Это связано с общей логистикой всех переездов экспонатов и организацией строительной площадки вокруг здания, пояснили ТАСС в пресс-службе музея во вторник.

"Пока не будут введены в уверенную эксплуатацию окружающие здания, закрыть главное не представляется возможным. Заботимся о посетителях, чтобы музей не переставал функционировать", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что раньше, по плану, к 2021 году должны были открыться все окружающие здания, и экспонаты главного здания планировалось перевезти в подземную часть Галереи искусства старых мастеров (ГИСМ). "Но из-за смены подрядной организации и из-за того, что в процессе строительства в кладке усадьбы обнаружили XVII век [что потребовало новую экспертизу проектных решений], сроки строительства ГИСМ сдвинулись, и логистику переезда экспонатов из главного здания пришлось пересмотреть", - отметили в пресс-службе. Планируется, что реконструкция главного здания продлится до 2026 года.

Реконструкция ГМИИ и его преобразование в музейный городок проходит по поручению правительства РФ в рамках празднования столетия музея. Работа по созданию городка проводится в два этапа. С 2014 года реконструируются усадьба Вяземских-Долгоруковых под галерею искусства старых мастеров, усадьба Голицыных - под галерею искусства импрессионистов и постимпрессионистов, доходный дом Стуловых - под Дом текста (научно-информационный центр). Также строятся депозитарно-реставрационный и выставочный центры.

ГМИИ им. Пушкина - музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства. Сегодня в его коллекции находится около 700 тыс. произведений разных эпох, начиная с Древнего Египта и античной Греции и заканчивая началом XXI века. К исключительным собраниям музея можно отнести коллекцию французского искусства XIX-XX веков, являющуюся одной из самых известных в мире.