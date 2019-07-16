Кинематографисты планируют заняться саморегулированием порядка выхода фильмов в прокат

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Представители киноотрасли РФ намерены в добровольном порядке заняться саморегулированием процесса выхода фильмов в прокат. Планируется разработать свод правил, который поможет определить приоритетность выпуска лент на экраны, сообщила во вторник председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

"Представители отрасли заверили нас, что собираются заниматься саморегулированием, то есть давать заранее приоритеты нескольким национальным фильмам, затем оставлять релизы там, где они должны быть. Дать возможность голливудским фильмам выходить в прокат в день мировой премьеры, чтобы не вызывать негативного общественного резонанса. Это все существует на уровне намерений, это все добровольная деятельность самого сообщества", - сказала она.

По словам Ямпольской, возглавить инициативную группу может продюсер Сергей Сельянов.

В мае в Госдуме состоялось совещание, на котором обсуждали вопрос о выдаче прокатных удостоверений. По словам Ямпольской, кинематографисты собрались позднее в Госдуме широким составом и обсудили тему в закрытом порядке. Также поднимался вопрос выдачи прокатных удостоверений.

"Статья 5.1 в законе о господдержке кинематографии, которая регулирует выдачу, невыдачу или отзыв прокатного удостоверения, сейчас звучит так: "Прокатное удостоверение выдается фильмам за исключением тех случаев..." и дальше: "... когда фильм противоречит такому-то закону РФ". Я считаю, что преамбула, первая строчка этой статьи должна быть переписана более ясно. Смысл ее должен сводиться к тому, что содержание фильма не может являться причиной для невыдачи или отзыва прокатного удостоверения", - подчеркнула Ямпольская.