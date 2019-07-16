В Госдуме вернутся к законопроекту о запрете быстрой перемотки титров к фильмам

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по культуре возобновит работу над законопроектом о запрете быстрой перемотки титров к фильмам, которые транслируются по телевидению. Новый законопроект, регулирующий этот вопрос, может быть внесен на рассмотрение палаты, сообщила председатель комитета Елена Ямпольская.

"В портфеле [законопроектов, находящихся на рассмотрении комитета] остался доставшийся мне по наследству еще от [ушедшего из жизни бывшего председателя комитета, режиссера] Станислава Сергеевича Говорухина... законопроект, где вводится запрет на быструю перемотку титров по телевидению в кинофильмах", - сказала Ямпольская на пресс-конференции во вторник.

По ее словам, в исходном виде этот законопроект непроходной, однако проблема остается актуальной и требует разрешения. "Мы обсудим это на комитете 23 июля. Если коллеги меня поддержат, я считаю, что необходимо разработать и внести уже новым законопроектом", - добавила она.

Глава комитета отметила, что ранее подобную инициативу не поддержали ни Минкомсвязи, ни руководители телеканалов, "потому что каждая секунда для них - это деньги". "Но мы попытаемся поговорить с ними и публично, на всю страну, попытаемся объяснить, что деньги - это все-таки не главное <...> На мой взгляд, утрата пиетета к культуре в нашем обществе началась с этой бешеной перемотки титров, с этого неуважения к людям, которые делают фильм", - подчеркнула Ямпольская.

"Речь идет буквально, может быть, о минуте, потому что за минуту проходят все основные создатели", - отметила она, добавив, что титры должны быть читаемыми, поскольку это вопрос уважения к художнику.