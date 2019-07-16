Александр Ажа хотел бы снять ремейк "Кошмара на улице Вязов"

Режиссер фильма "Капкан" Александр Ажа хотел бы снять ремейк фильма ужасов про Фредди Крюгера "Кошмар на улице Вязов". Об этом режиссер заявил во время своего интервью изданию Сinepop.

"Переснять "Кошмар на улице Вязов" было бы удивительно, этот фильм стал самым пугающим опытом из моего детства", - рассказал Ажа, отвечая на вопрос, хотел бы он сделать ремейк на какой-нибудь культовый западный фильм ужаса.

Ажа уже участвовал в создании ремейка на другой классический хоррор - "У холмов есть глаза".

Как отмечает издание Screen Rant, съемки ремейка на "Кошмара на улице Вязов" - это один из вариантов продолжения франшизы, но New Line Cinema также может создать сиквел с оригинальным актерским составом. Сам Роберт Инглунд (исполнитель роли Фредди Крюгера) ранее говорил, что решил сыграть злодея в последний раз, и даже Хизер Лэнгенкамп готова вновь исполнить роль Нэнси Томпсон. О новом перезапуске фильма рассказал в 2015 году автор сценария "Аквамена" Дэвид Лесли Джонсон, который привлекался к работе над сюжетом для нового хоррора. Однако в последующие нескольких лет проект так и не сдвинулся с места. Однако в январе 2019 года Джонсон подтвердил порталу Gamespot, что работа над перезапуском "Кошмара на улице Вязов" продолжается, но не привел никаких деталей.

"Кошмар на улице Вязов" вышел на экраны более 30 лет назад. За прошедшие годы к этой картине в общей сложности сняли семь сиквелов, а также "перезагрузку" Сэмюэля Байера в 2010 году. Роль Крюгера в том фильме исполнил Джеки Эрл.