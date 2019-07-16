В Петербурге назвали номинантов театральной премии "Золотой софит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Оргкомитет высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" назвал во вторник номинантов 2018-2019 годов. Церемония прошла в Доме актера имени Константина Станиславского, где эта награда была учреждена в 1995 году и с тех пор каждый сезон называет своих избранников.

"Золотой софит" - старейший театральный конкурс в нашем городе, дающий полную картину жизни петербургских театров год за годом. Мы не стоим на месте, каждый год приносит какие-то новые черточки. И год нынешний не был исключением, дав экспертам богатую пищу для выбора", - сказал на оглашении номинантов председатель номинационного совета премии, народный артист России Николай Буров.

Претенденты на премию названы в 27 номинациях, охватывающих достижения федеральных, городских и негосударственных театров. Только в разделе драмы эксперты отсмотрели 53 спектакля. По отзывам театральной критики, самыми обсуждаемыми из списка претендентов были два спектакля Константина Богомолова - "Слава" в БДТ имени Георгия Товстоногова и "Преступление и наказание" в "Приюте комедианта". Необычно большим - из семи работ - оказался список лучших мужских ролей, который эксперты не смогли сократить. Таким же содержательным и разнообразным по режиссуре оказался и раздел кукольных театров. Одна из представительниц этой профессии народная артистка России Фаина Костина, шесть десятилетий проработавшая в Театре марионеток имени Евгения Деммени, будет удостоена премии "За творческое долголетие и верность театру".

Богатый выбор представили негосударственные театры, где вместе с ветеранами - Камерным театром Малыщицкого, "Особняком" появились и новые коллективы - "Эхо", "Левенталь". Эксперты поддержали своим выдвижением два уважаемых театра, оказавшихся в сложной ситуации, - товарищество "Комик-трест" и Городской театр.

А вот среди шести оперных премьер сезона эксперты не выделили ни одного названия, поскольку, по их мнению, выдающихся постановок здесь не было, и все оказались примерно одного уровня. Та же картина выявлена и в разделе балетных постановок, где семь их восьми названий представляют одноактные работы.

Лауреаты будут названы 28 октября на торжественной церемонии в ТЮЗе имени Александра Брянцева. Режиссером-постановщиком театрального праздника выступит заслуженный деятель искусств России Адольф Шапиро.