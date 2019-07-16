Роман Мирошниченко вышел в финал конкурса Unsigned Only

Роман Мирошниченко вошел в список финалистов конкурса Unsigned Only в категории "Инструментальная музыка". Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.
"Теперь официально! Я только что стал финалистом музыкального конкурса Unsigned Only 2019 в категории "Инструментальная музыка" с композицией Alien's Electrik Dream из последнего многократно отмеченного наградами альбома "Ascension"!", - написал музыкант на своей странице в Facebook.
Победителей конкурса объявят в начале сентября 2019 года. Обладатель Гран-при получит $20 тыс.
Роман Мирошниченко - гитарист-виртуоз, играющий в стиле джаз-фьюжн, композитор и музыкальный продюсер. Четырехкратный лауреат The Independent Music Awards, первый призер конкурса The 18th Annual USA Songwriting Competition.