Фестиваль "Дым над водой. От классики до рока" соберет тысячи фанатов под Петербургом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Фестиваль "Дым над водой. От классики до рока", который представит необычные исполнения произведений классиков и хитов рок-музыки, откроется у Красного озера в поселке Коробицыно в Ленинградской области в конце июля. Как сообщил во вторник на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС председатель комитета по культуре области Евгений Чайковский, организаторы ожидают, что нынешний фестиваль, уже второй по счету, соберет до 10 тыс. человек.

"Мы планируем, что на нашем мероприятии соберется до 10 тыс. участников. Будут играть оркестр, различные группы исполнят композиции и классики, и рока. Надеемся, что он пройдёт не менее успешно, чем в прошлом году, - отметил Чайковский. - Нам нужен такой опен-эйр, при этом мы не хотим повторять те события, которые уже проходят в других регионах".

"Дым над водой" (Smoke on the Water) - песня британской рок-группы Deep Purple, которая вдохновила организаторов на создание музыкального фестиваля. Авторы рок-хита Иэн Пейс и Джо Линн Тернер поддержали идею события в прошлом году. В этом году организаторы пообещали исполнение знаменитых произведений в самых неожиданных сочетаниях: песню "Перемен!" Виктора Цоя на мотив балета Сергея Прокофьева или русскую народную песню "Ой, мороз, мороз", плавно переходящую в саундтрек "Игры престолов", а также кроссовер-версии мировых хитов Metallica, Scorpions, Queen и Deep Purple.

"Это фестиваль, в котором соединяются жанры классической и рок-музыки. Стиль кроссовер - это всегда эксперимент: здесь джазовые музыканты играют классику, классические музыканты исполняют рок, рок-музыканты - классическую музыку. Главная идея состояла в том, чтобы соединить совершенно разные аудитории в одном событии. Любители классики смогут увидеть разные грани рок-музыки, а поклонники рока имеют возможность открыть для себя академическую музыку. К тому же это отдых на природе и событийный туризм", - отметил Михаил Голиков, художественный руководитель фестиваля и главный дирижер симфонического оркестра "Таврический".

В течение двух дней у Красного озера в поселке Коробицыно будут работать три сцены, на которых выступят оркестр "Таврический", португальская рок-группа Blind Zero, участники шоу "Голос" Дмитрий Янковский и грузинская певица Этери Бериашвили, актер и певец Иван Ожогин, португальский скрипач Педро Карнейро, пианист-виртуоз из США Дмитрий Гайворонский, петербургская рок-группа OYA и рок-сенсация этого года - "Гарин и Гиперболоиды". На малой сцене будут проводиться мастер-классы и "Народное караоке", в котором все участники смогут исполнить хиты рок-групп "Земляне", "Кино" и других популярных отечественных исполнителей. Самая важная часть фестиваля, по словам организаторов, посвящена детскому творчеству: на отдельной сцене будет проведен первый открытый смотр школьных рок-групп и вокально-инструментальных ансамблей.