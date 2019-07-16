"Ленфильм" и "Беларусьфильм" будут сотрудничать в кинопроизводстве и продвижении проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Гендиректор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин и глава "Беларусьфильма" Владимир Крачевский подписали соглашение о сотрудничестве компаний в кинопроизводстве, дистрибуции и продвижении проектов.

"Я думаю, эти первые шаги позволят нам возродить наши добрые отношения в плане копродукции. У нас с Эдуардом Анатольевичем есть интересные перспективные сценарии для создания новых фильмов и совместного продвижения как на территории СНГ, так и в ближнем и дальнем зарубежье. <…> Сближение позволит нам создать какие-то новые яркие проекты, позволит расширить наши возможности", - сказал Крачевский на церемонии подписания соглашения.

Глава белорусской студии пояснил, что в документе обозначено несколько пунктов взаимодействия. "Это оказание содействия в области кинопроизводства, в области дистрибуции и продвижения и создания совместных кинопроектов", - отметил Крачевский и добавил, что на территории Белоруссии снимают более 30 российских фильмов в год.

Пичугин отметил, что "Беларусьфильм" обладает большим количеством аутентичного и хорошо сохранившегося реквизита, техники. "Это экономия времени, прежде всего, создания декораций. <...> Соответственно, на подготовку гораздо меньше средств тратится", - пояснил он.

Руководство белорусской киностудии в свою очередь ожидает, что соглашение даст возможность восполнить существующую нехватку специалистов - режиссеров, операторов и тех, кто работает с компьютерной техникой. Кроме того, по мнению Крачевского, "Ленфильм" является одной из немногих киностудий, где работают редкие специалисты по реквизиту, костюмам и декорациям. "Мы как раз поддержим друг друга. Плюс я заинтересован в том, чтобы наши специалисты, может быть, даже прошли стажировку в Санкт-Петербурге, получили повышение квалификации при поддержке наших партнеров", - сказал Крачевский.