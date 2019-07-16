Малахов, Машков и Бузова вошли в число соискателей премии ТЭФИ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Организаторы индустриальной телевизионной премии ТЭФИ объявили номинантов. В этом сезоне призы вручат в 14 номинациях категории "Дневной эфир" и в 20 - "Вечерний прайм", сообщается на сайте премии.

Среди соискателей награды телеведущие Андрей Малахов, Михаил Швыдкой, Иван Ургант, Петр Толстой, Ольга Бузова, актеры Александр Петров, Владимир Машков, Евгений Миронов, Анна Чиповская, Яна Сексте.

Дневной эфир

В категории "Дневной эфир" в номинации "Утренняя программа" в финал вышли передачи "Сегодня утром", "Кто в доме Хозяин?", "Календарь", "Такие разные...", "Утро. Самое лучшее", "Светская хроника", "Настроение", "Утро Пятницы", "Утро России".

За звание лучшего ведущего утренней программы поспорят Регина Тодоренко ("Регина+1"), Светлана Зейналова, Тимур Соловьев ("Доброе утро"), Ксения Бородина ("Перезагрузка"), Наталья Мальцева ("Мальцева"), Александра Глотова, Роман Демченко ("Настроение").

Лучшим дневным ток-шоу может стать "Бородина против Бузовой", "Естественный отбор", "Давай разведемся!", "Давай поженимся!", "Пасха. Прямая линия из Иерусалима", "Место встречи".

Победителя среди лучших программ для детей и юношества выберут между проектами "Правила стиля", "АБВГДейка", "Прогнозик погодки", "Голос. Дети", "Еда на ура!" и трансляцией "Конкурс молодых музыкантов "Евровидение-2018". Финал".

Вечерний прайм

В престижной категории "Вечерний прайм" номинацию "Информационная программа" оспаривают передачи "Отражение", "Известия. Итоговый выпуск", "Сегодня с Владимиром Чернышевым", "Пятница!News", "Все на матч", "Время", "Вести". Лучшим ведущим информационно-аналитической итоговой программы могут быть названы Петр Толстой ("Толстой. Воскресенье"), Михаил Швыдкой ("Агора"), Андрей Добров ("Добров в эфире"), Вадим Такменев и Анна Янкина ("Центральное телевидение").

В номинации общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма в финал вышли программы "ПРАВ!ДА?", "60 минут", "Большая игра", "Следы Империи".

Лучшими ведущими развлекательного ток-шоу прайм-тайма могут стать Михаил Шац ("Дело было вечером"), Андрей Малахов ("Привет, Андрей! Вечернее шоу Андрея Малахова") Анастасия Ивлеева (Agent Show), Максим Галкин и Юлия Меньшова ("Сегодня вечером"), Ольга Бузова ("Дом-2. Город Любви"), Вадим Верник, Игорь Верник ("2 Верник 2").

Среди телевизионных фильмов/сериалов лучшим могут быть признаны "Год культуры", "Султан моего сердца", "Операция "Сатана", "Старушки в бегах", "Годунов", "На краю", "Обычная женщина", "Лучше, чем люди", "Пекарь и красавица", "Свои. 2-й сезон", "Громкая связь".

В категории "Лучший актер телевизионного фильма/ сериала" ТЭФИ могут завоевать актеры Александр Петров ("Sпарта" и "Т-34"), Сергей Пускепалис ("А у нас во дворе - 2" и "Шифр"), Евгений Миронов ("Норвег"), Владимир Машков ("Медное солнце"), Павел Прилучный ("Мажор: сезон - 3"), Александр Паль ("Толя Робот"), Али Эрсан Дуру ("Султан моего сердца"), Сергей Бурунов ("Ивановы-Ивановы - 3" и "Мылодрама").

В аналогичной женской номинации в финал вышли Анна Старшенбаум ("Московские тайны"), Яна Сексте ("Операция "Сатана"), Равшана Куркова ("А у нас во дворе - 2"), Марьяна Спивак ("Шифр"), Аглая Тарасова ("Подкидыш"), Паулина Андреева ("Лучше, чем люди"), Анна Чиповская ("Пекарь и красавица"). Событием телевизионного сезона могут быть названы проекты "Султан моего сердца", "Шифр", "На краю", "Я стесняюсь своего тела", "Последний герой. Актеры против экстрасенсов", "Лучше, чем люди", "Чемпионат мира по футболу - 2018".

О премии

С 2014 года организатором конкурса выступает Комитет индустриальных телевизионных премий.

Весной 2018 года организаторы премии ТЭФИ утвердили новые правила голосования, согласно которым число экспертов от каждого учредителя премии (Первый канал, "Газпром медиа", ВГТРК, "ТВ Центр", "СТС Медиа", "Национальная медиа группа", Национальная ассоциация телерадиовещателей) возрастает до 150 человек, всего голосуют более 1 тыс. экспертов (в 2017 году в расширенный состав жюри входили 70 человек).

Торжественная церемония объявления победителей состоится 2 октября в Московском театре мюзикла.