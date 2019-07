"Игра престолов" представлена в рекордном числе номинаций премии Emmy 2019 года

ТАСС, 16 июля. Сериал "Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2019) представлен в 32 номинациях американской телевизионной премии Emmy Awards 2019 года, что является абсолютным рекордом. Список номинантов был опубликован во вторник на сайте премии.

Сериал представлен в таких номинациях как "Лучший драматический сериал", "Лучший актер в драматическом сериале" (Кит Харингтон за роль Джона Сноу), "Лучшая актриса в драматическом сериале" (Эмилия Кларк за роль Дейенерис Таргариен), а также "Лучший актер второго плана в драматическом сериале" (Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау, Алфи Аллен), "Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале" (Лина Хиди, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Гвендолин Кристи), "Лучшая режиссура", "Лучшие костюмы в научно-популярном сериале или сериале в стиле фэнтези", "Лучший саундтрек" и ряде других.

По данным агентства Associated Press (AP), предыдущий рекорд был установлен в 1994 году, когда сериал "Полиция Нью-Йорка" (NYPD Blue, 1993-2005) получил 27 номинаций.

71-я церемония вручения премии Emmy состоится 22 сентября. В различных номинациях также представлены сериалы "Чернобыль" (Chernobyl, 2019), "Телохранитель" (Bodyguard, 2018-2019), "Убивая Еву" (Killing Eve, 2018-2019), "Благие знамения" (Good Omens, 2019), "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul, с 2015 года) и другие.

Сериал "Игра престолов" (Game of Thrones) создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года, а показ заключительного, восьмого сезона завершился в США 19 мая 2019 года, достигнув рекордных показателей по зрительской аудитории - 13,8 млн. Эта киносага - один из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения: ее создание обошлось, по оценкам местных СМИ, в $500 млн.