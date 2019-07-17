В Египте начали реставрировать саркофаг "золотого фараона" Тутанхамона

ТАСС, 17 июля. Деревянный саркофаг самого известного фараона Древнего Египта Тутанхамона, который до сих пор находился в его гробнице близ города Луксор, впервые с момента обнаружения в 1922 году отправлен на реставрацию. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News Arabia , цитируя заявление генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта Мустафы Вазири.

По его словам, "саркофаг, тысячелетия не покидавший своего первоначального места нахождения, в первый раз пройдет курс реставрации в специальной лаборатории Большого Египетского музея неподалеку от пирамид Гизы в пригороде Каира". Вазири отметил, что решение о транспортировке саркофага из Луксора в новый музей принято особой комиссией по древнеегипетским памятникам.

Как отметил директор по реставрации музея профессор Иса Зейдан, работы по восстановлению луксорского саркофага Тутанхамона займут около восьми месяцев. "Доставленный в Каир артефакт серьезно поврежден. В частности, специалисты обнаружили много трещин в верхнем позолоченном слое саркофага", - сказал профессор. Кроме того, добавил Зейдан, сама деревянная конструкция должна быть укреплена. По его словам, "сейчас саркофаг находится в очень шатком, нестабильном состоянии".

Транспортировка бесценного груза из Луксора на плато Гиза проходила при повышенных мерах безопасности. Помимо сопровождавших саркофаг ученых-реставраторов, на всем пути до столицы его охраняли несколько нарядов туристической полиции. Деревянный саркофаг из гробницы в Луксоре будет выставлен в музее вместе с более известными золотыми саркофагами из "коллекции Тутанхамона", которые до сих пор хранятся в Национальном египетском музее на площади Тахрир в центре столицы. Новая экспозиция в музее на плато Гиза впервые объединит все эти ценнейшие экспонаты на одной музейной площадке.

"Коллекцией Тутанхамона" египтологи называют собрание артефактов, обнаруженных английским археологом Говардом Картером (1874-1939) при вскрытии практически не разграбленной гробницы этого фараона-юноши (правил в 1334-1325 годах до н. э.) в Долине царей близ современного города Луксор в 1922 году.

Фараон XVIII династии Нового царства Тутанхамон вступил на царский престол в возрасте девяти лет. Он управлял Древним Египтом около 10 лет и скончался, не достигнув и 20. Причины его смерти до сих пор точно не выяснены и остаются одной из самых захватывающих головоломок для египтологов всего мира.