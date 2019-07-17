Китайский Хайнань представил работы на 58-й Венецианской биеннале

ХАЙКОУ /Китай/, 17 июля. /ТАСС/. Художник из китайской южной провинции Хайнань Чан Чжиган (также известен как Захари Чан) представил свои работы на 58-й Венецианской биеннале. Как сообщила газета "Хайнань жибао", его произведения снискали на выставке большой интерес и восхищение публики.

Чан Чжиган принимает участие в Венецианской биеннале уже второй раз. В этом году он представил работы под названием "Любовное письмо" и "Пять элементов".

Первое произведение выполнено на свитке длиной 3,5 м и шириной 1 м. Во время презентации работы на выставке автор вылил на нее бутылку с ликером и поджег: несмотря на разрушающие языки пламени текст письма, написанного от лица девушки, остался невредим. "Алкоголь и огонь - особые символы бунтарства против прозаического, безразличного, это также символ страсти, перерождения", - цитирует газета Чан Чжигана. Он отметил, что в жизни каждого человека случаются тревожные события. "Пламенем я хотел бы передать чувство тревоги - когда сжигаются письма, дневники. При этом холодный пепел, остающийся после огня, олицетворяет собой новое чувство - чувство спокойствия", - пояснил художник.

По словам Чан Чжигана, работа "Пять элементов" создана из пяти компонентов, которые олицетворяют собой остров Хайнань. Это порошок вулканического камня, крошка хайнаньской железной руды, хрусталь, капок (волокна хлопкового дерева), а также опилки дерева желтой груши.

Как сказал автор, произведение "Пять элементов" имеет глубокий смысл. "Соединение этих компонентов как бы избавляет нас от материального пространства, в котором мы обитаем, и возвращает в небытие", - пояснил художник. Он также указал на то, что иностранная публика, вероятно, не всегда понимает китайскую философию. "Несмотря на это, посетители очень интересуются материалами, их которых выполнена работа, и считают их инновационными", - отметил автор.

По словам китайского художника, "Венецианская биеннале, как и Венецианский кинофестиваль, приносят туристической отрасли Венеции значительные доходы". "Хайнань мог бы перенять этот опыт", - заявил Чан Чжиган. "У нас есть огромный потенциал: строительство пилотной зоны свободной торговли, а также открытость острова помогут Хайнаню превратиться в "Восточную Венецию", - резюмировал он.