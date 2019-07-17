Россияне предпочитают смотреть отечественные сериалы и военные фильмы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Отечественные зрители чаще всего смотрят российские фильмы и военные сериалы, об этом свидетельствуют данные рейтинга проекта "Кино Mail.ru", охватывающего самые популярные фильмы и сериалы, выпущенные в первой половине 2019 года.

"Чаще всего отечественные зрители смотрели российские сериалы и военные фильмы, а вот высоко оценивали проекты Netflix и картины про героев вселенной Marvel <…> Как показало исследование, наибольший интерес у российских зрителей вызвали фильмы и сериалы отечественных режиссеров", - отмечается в рейтинге, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Рейтинг был составлен на основе анализа интереса и активности зрителей за это время и основывается на оценках, которые пользователи проекта поставили фильмам и сериалам, вышедшим в этом году.

Согласно рейтингу, наибольший интерес у российских зрителей вызвали сериалы "Возмездие" с Павлом Прилучным, "Мылодрама" с Сергеем Буруновым и "Шифр" с Екатериной Вилковой. Однако самые высокие оценки пользователей получили западные сериалы, среди которых "Любовь, смерть и роботы" от Netflix и "Чернобыль" от HBO. Самыми качественными фильмами, по мнению российской аудитории, были признаны ленты западных киностудий Marvel, Disney, Dreamworks и Illumination, сюда вошли "Мстители: Финал", "Человек-паук: Вдали от дома", "Аладдин".