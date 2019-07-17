"Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме или Маастрихте

ГААГА, 17 июля. /ТАСС/. Роттердам и Маастрихт остались единственными претендентами на проведение "Евровидения-2020". Об этом сообщил в среду информационный портал NL Times со ссылкой на оргкомитет.

По данным организаторов, два города подали гораздо более сильные заявки по сравнению с другими претендентами. Соответственно, Утрехт, Хертогенбос и Арнем выбыли из борьбы за проведение мероприятия.

"Оба города имеют хорошие площадки с точки зрения организации телевизионной трансляции и мероприятия в целом, - отметили в оргкомитете. - В дополнение, в городах и окрестностях имеется достаточно мест для размещения гостей, представлены хорошие планы по организации сопутствующих мероприятий и имеется готовность внести значительный финансовый вклад в проведение конкурса".

При победе Роттердама "Евровидение-2020" пройдет в концертном зале Ahoy, а при победе Маастрихта - в конгресс-центре MECC.

"Убеждены, что любой из двух городов станет фантастическим местом проведения, готовым принять людей со всех Нидерландов и Европы для праздника под названием "Евровидение", - подчеркнул исполнительный продюсер мероприятия Ситсе Баккер.

Нидерланды являются одной из семи стран - участниц первого "Евровидения", состоявшегося в 1956 году. Последний раз страна принимала у себя конкурс в 1975 году. Право на проведение мероприятия в 2020 году Нидерланды получили после того, как в нынешнем году конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.