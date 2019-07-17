На фестивале в Сан-Себастьяне покажут фильм Балагова "Дылда"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Кинокартина "Дылда" Кантемира Балагова стала участником 67-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, который пройдет с 20 по 28 сентября. Об этом сообщил ТАСС сообщил в среду представитель пресс-службы компании "Нон-Стоп", которая создавала картину.

"Фильм "Дылда" <...> будет показан на 67-м кинофестивале в Сан-Себастьяне, одном из самых старейших и влиятельных в Европе. Фильм включен в программу "Жемчужины" - в нее селекционеры фестиваля отбирают лучшие фильмы года, еще не вышедшие в прокат в Испании и уже получившие самые высокие отзывы кинокритиков и награды на других кинофестивалях", - говорится в сообщении.

По словам продюсера фильма Александра Роднянского, приглашение в самые престижные программы крупнейших международных кинофестивалей является безусловным признанием качества картины. "Отборщики Сан-Себастьяна всегда выбирают именно те фильмы, которые не только сделаны талантливо, но и способны пересечь свои языковые границы и найти отклик в сердцах международных зрителей. Показ фильма в Сан-Себастьяне, безусловно, поможет его дальнейшей прокатной судьбе в Европе и Латинской Америке", - приводит пресс-служба слова Роднянского.

"Дылда" - второй полнометражный фильм Кантемира Балагова, действие которого происходит в Ленинграде в 1945 году. История повествует о двух подругах, которые после фронта пытаются заново начать мирную жизнь в Ленинграде, "когда вокруг, и, главное, внутри - руины". Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

Отмечается, что в этом году вместе с "Дылдой" в программе "Жемчужины" покажут еще несколько фильмов, участников и лауреатов Каннского кинофестиваля этого года: "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, "Отверженные" французского режиссера Ладжа Ли и "Извините, мы вас не застали" британского режиссера Кена Лоуча. Все фильмы, представленные в данной программе, поборются за приз зрительских симпатий.