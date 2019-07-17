Голодец поручит властям регионов провести ревизию заброшенных усадеб

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Власти российских регионов должны провести ревизию заброшенных усадеб для того, чтобы эти объекты были включены в реестр и обрели новых владельцев, которые смогут возродить в них жизнь. Об этом сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец в среду на панельной дискуссии в подмосковной усадьбе Середниково на Форуме владельцев исторических усадеб.

"Мне бы хотелось сегодня обратиться к представителям субъектов Российской Федерации: давайте проведем полную ревизию заброшенных усадеб, усадеб в неудовлетворительном состоянии. Давайте поможем, чтобы эти усадьбы оказались в этом реестре. Давайте я дам такое поручение. Мне кажется, это нас подвигнет привести нашу землю в порядок", - сказала Голодец.

Она отметила, что на прошлой встрече с владельцами исторических усадеб была поставлена задача сделать информационный портал, с помощью которого россияне могут побывать в частных усадьбах, а потенциальные владельцы подобрать себе участок. По словам Голодец, портал становится "реальным инструментом работы".

"У нас в России около 3 тыс. усадеб, а в частной собственности сегодня находится чуть больше 30. Если бы у каждой усадьбы был такой владелец, и она была бы доведена до такого состояния, как усадьба Середниково, то была бы другая Россия, потому что Россия - это страна усадеб. Наши усадьбы находятся в неудовлетворительном состоянии, это тоже отношение к нашей истории", - добавила вице-премьер.

Она подчеркнула, что правительство будет оказывать всестороннюю поддержку Ассоциации владельцев исторических усадеб.