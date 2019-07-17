Шнуров, Бурунов и Шпица озвучат героев третьей части мультфильма "Белка и Стрелка"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Актеры Евгений Миронов, Сергей Бурунов, Катерина Шпица и Ирина Пегова, а также музыкант Сергей Шнуров озвучат персонажей третьей части анимационного фильма "Белка и Стрелка", сообщила в среду пресс-служба студии "КиноАтис".

"Голоса героям фильма подарят такие популярные российские артисты, как Евгений Миронов, Сергей Бурунов, Сергей Шнуров, Катерина Шпица и Ирина Пегова <...> Одними из ключевых персонажей станут загадочные инопланетяне (Лягусь и Слонеж), которых озвучат актер театра и кино Сергей Бурунов и музыкант Сергей Шнуров", - говорится в сообщении.

Работа над озвучкой запланирована на 20 июля - 2 сентября.

По сюжету четвероногим космонавтам предстоит исследовать дно океана, который был осушен из-за необъяснимой аномалии. Релиз фильма запланирован на 30 апреля 2020 года.