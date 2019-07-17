Арабский эмират Шарджа впервые в России организовал фестиваль культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Выступления арабских музыкантов, выставки и мастер-классы по восточной каллиграфии ждут посетителей Дней Шарджи, которые начались в среду в Санкт-Петербурге. Это первый арабский фестиваль, который организован в России правительством Шарджи - третьего по величине эмирата в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), названного в 1998 году ЮНЕСКО "Культурной столицей арабского мира" за достижения в области культуры и сохранении наследия.

"Фестиваль проходит впервые в России. Его цель - рассказать миру о культурно-туристических возможностях Шарджи, привлечь больше туристов и инвесторов в регион", - рассказала ТАСС представитель Комитета по развитию коммерции и туризма Шарджи в России Елизавета Горбунова.

Семидневный фестиваль "Дни Шарджи" организован при содействии комитета по внешним связям и комитета по культуре Санкт-Петербурга. Он проходит в Петропавловской крепости, где во все дни праздника будут работать выставки фотографий и исторических артефактов. На мастер-классах гости смогут научиться арабской каллиграфии, создать свой парфюм, сшить национальную арабскую куклу и посетить лекцию о туристических возможностях эмирата. В рамках фестиваля пройдет семинар, посвященный туристическим возможностям эмирата Шарджа, который в 2015 году был признан столицей арабского туризма. Дни Шарджи в Петербурге продлятся до 23 июля.

Как отметил председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, в последнее время взаимодействие города со странами Персидского залива существенно возрастает, чему способствует, в частности, участие арабских стран в крупных форумах, которые проходят в Петербурге.