Калининградский музей получил в дар из Германии три гравюры Ловиса Коринта начала XX века

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Частный музей Вальхензее из Баварии передал в дар Калининградскому музею изобразительных искусств три графические работы немецкого художника Ловиса Коринта. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе калининградского учреждения.

"Увидеть произведения, пополнившие коллекцию музея изобразительных искусств, можно 21 июля, в день рождения Ловиса Коринта. Работы займут достойное место в постоянной экспозиции "Калининград-Кенигсберг: мост над временем", - сообщили в пресс-службе.

Офорты (разновидность гравюры) "В мастерской художника (автопортрет с женой)", "В мастерской", созданные в 1919 году, и "Автопортрет" Коринта 1918 года переданы музею Обществом Ловиса Коринта (Германия).

Председатель общества Ханс-Ульрих Вольф отметил, что подарок - свидетельство крепкой дружбы и желания поддержать проект восстановления домика Коринта в Гвардейске (ранее Тапиау, где родился художник), который планируется реализовать в 2020 году. "Мы готовы оказать поддержку, наполнив будущий Дом-музей Ловиса Коринта уникальными экспонатами. Все это сделает Калининградскую область привлекательной для поклонников творчества Коринта и искусства в целом", - сказал он.

Ловис Коринт (1858-1925) родился в Тапиау в семье, державшей кожевенную мастерскую и фермерское хозяйство. Учиться мастерству художника начинал в Кенигсбергской академии художеств. За годы жизни создал более тысячи картин и столько же акварелей, рисунков и графики. Написал ряд книг и статей для нескольких печатных изданий в сфере искусства. Многие произведения художника демонстрируются в галереях и музеях Германии и за рубежом, большая часть находится в частных коллекциях.

Коллекция Калининградского музея изобразительных искусств является крупнейшим в России собранием произведений этого художника. С учетом трех подаренных она насчитывает 96 работ, уточнили ТАСС в пресс-службе учреждения.