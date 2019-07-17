Ретроспектива фотографа Владимира Лагранжа пройдет осенью в Москве

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Центр фотографии имени братьев Люмьер осенью 2019 года представит более 100 работ фотографа Владимира Лагранжа на выставке-ретроспективе "Улицы Лагранжа", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе галереи.

"Центр фотографии имени братьев Люмьер открывает новый выставочный сезон юбилейной ретроспективой Владимира Лагранжа - автора, чье творчество стало олицетворением "оттепельных" 60-х. Непреодолимое желание фотографа наблюдать за миром, его внимание к людям, удивительное чувство духа эпохи подарили большой и серьезный архив. Работы Лагранжа стали признанной классикой советского искусства, оставаясь при этом в созвучии с тем, что происходило с фотографией в мире, - расцвет гуманистического направления, деятельность молодого фотографического агентства "Магнум", - сказал собеседник агентства.

"Улицы Лагранжа" - юбилейная ретроспектива фотографа. В экспозицию вошло более 100 работ автора 60-90-х годов. Посетители увидят как классические, знакомые каждому кадры - "Бабуля" (1961), "Вратарь" (1961), "Голуби мира" (1962), "Юные балерины" (1962), так и менее известные работы. Выставку можно посетить с 5 сентября по 17 ноября.

"Мы работаем с архивом Лагранжа почти 15 лет, и я могу сказать, что его невозможно с кем-то сравнивать или вписывать в какие-то рамки, жанры и направления. Его фотографии свойственен особый эстетизм, пронизывающий все его работы. Мы долго не могли определиться с названием выставки, но чем дальше шли, чем глубже исследовали его творчество, тем больше понимали, что смысл его работы - быть наблюдательным участником событий на каждой "улице", куда его забрасывает жизнь. Этих улиц великое множество - как и одноименных les rues Lagrange на его исторической родине, во Франции", - цитирует пресс-служба главного куратора центра Наталью Григорьеву-Литвинскую.

Лагранж - фотограф "оттепели", классик отечественной фотографии. В 1959 году, когда ему было 19, пришел в Фотохронику ТАСС, где проработал до 1963 года. Является обладателем многих профессиональных премий. Снимки Лагранжа публиковались в газете "Правда", "Литературной газете", немецкой Die Freie Welt, журналах "Советское фото" и "Советский Союз", где он проработал более 20 лет.