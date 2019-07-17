Дирижер "Новой оперы" объявил о создании первого российско-британского оркестра

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Первый в истории российско-британский оркестр, названный в честь композиторов Бенджамина Бриттена и Дмитрия Шостаковича, в сентябре этого года даст первую серию концертов в городах Великобритании и России. О создании фестивального оркестра Бриттена-Шостаковича объявили сегодня в Лондоне его сооснователи - дирижер московского театра "Новая опера" Ян Латам-Кёниг и бывший замминистра энергетики Великобритании Чарльз Хенди.

"Нашей целью было создать оркестр, отличающийся выдающимся художественным мастерством, который при этом сможет внести огромный вклад в улучшение взаимопонимания между нашими народами с помощью музыки, - отметил британец Латам-Кёниг, по словам которого на то, чтобы сформировать оркестр из 86 музыкантов, ушло больше года. - Я уверен, что этот замысел ждет грандиозный культурный и политический успех".

Как пояснил журналистам дирижер, новый амбициозный проект призван стать многолетним наследием перекрестного года музыки Великобритании и России, которым был объявлен 2019 год. Самые талантливые музыканты из Великобритании и России в возрасте от 18 до 28 лет будут собираться вместе каждый сентябрь, а в будущем, возможно, и несколько раз в год. Этой осенью их репертуар целиком составят произведения русских и британских композиторов: Бриттена и Шостаковича, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Сергея Прокофьева, а также Эдуарда Элгара и Ральфа Воана-Уильямса. Услышать их произведения в исполнении молодых талантов смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, а также Бирмингема, Бейзингстока, Лидса, Манчестера, Ноттингема, Лондона и Эдинбурга.

"Мне кажется, что музыка является средством общения, и в этом качестве она сблизила двух великих композиторов - Бенджамина Бриттена из Соединенного Королевства и Дмитрия Шостаковича из СССР, позволив углубить и улучшить отношения между двумя странами благодаря культуре и музыке - универсальному международному языку", - сказал Латам-Кёниг, отвечая на вопрос ТАСС. Шостакович и Бриттен смогли завязать крепкую дружбу, несмотря на разделявший две страны железный занавес и тот факт, что ни один из них не говорил на языке, который понимал бы другой. Влияние Шостаковича заметно в работах Бриттена, которому советский маэстро, в свою очередь, посвятил Четырнадцатую симфонию. Как надеется Латам-Кёниг, музыканты нового оркестра, "сочетающие в себе лучшее, что могут дать Россия и Великобритания", смогут взять на себя роль культурных послов в то время, когда политические противоречия между двумя странами, как и в годы холодной войны, являются особенно острыми.

Благодарность за поддержку

"Мы гордимся поддержкой, которую проекту оказали компании "Роснефть" и BP, чьи связи являются примером крепких деловых отношений между российским и британским бизнесом. В нынешнем климате сложно найти компанию, которая было бы готова оказать значительную поддержку художественной инициативе", - отметил Хенди, также поблагодаривший за помощь в осуществлении проекта российских и британских дипломатов и специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.