Кириллу Серебренникову присвоили звание почетного доктора Университета Париж - Нантер

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. Звание почетного доктора французского Университета Париж - Нантер присвоено российскому режиссеру Кириллу Серебренникову. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду организаторы Авиньонского театрального фестиваля, на котором состоялась премьера спектакля Серебренникова "Outside".

"Известный российский режиссер Кирилл Серебренников удостоен звания почетного доктора наук Университета Париж - Нантер", - сообщил собеседник агентства. Он отметил, что "во Франции хорошо знают творчество Серебренникова, в минувшем году его фильм "Лето" был включен в официальную программу Каннского кинофестиваля".

Спектакль "Outside" посвящен творчеству пекинского фотографа Рена Ханга, который покончил жизнь самоубийством в свой 30-й день рождения в 2017 году. В течение нескольких лет он был увлечен искусством эротической фотографии.

"Я открыл для себя работы Рена Ханга после выпуска его альбома в издательстве Taschen. - Признался режиссер в интервью французскому изданию Le Point. - Они поразили меня". По словам Серебренникова, он очень хотел встретиться с Хангом и договориться о совместном проекте, однако всего за несколько дней до встречи, китайский мастер покончил жизнь самоубийством. "Это произошло в день его рождения, для меня это был настоящий шок, у меня было ощущение, что я потерял близкого человека", - рассказал Серебренников французскому журналу.

Сам режиссер не смог посетить фестиваль в Авиньоне, поскольку находится под подпиской о невыезде по делу "Седьмой студии".

Альма-матер политиков и экономистов

Знаменитый Университет Париж - Нантер был основан в 60-е годы прошлого века. Его преподавателями стали известные профессора, которые добровольно покинули Сорбонну, чтобы присоединится к экспериментальному проекту университета будущего, как видели Париж - Нантер его основатели. Среди первых преподавателей был французский социолог и философ, теоретик неомарксизма и член Французской коммунистической паритии Анри Лефевр (1901-1991). Студенты и преподаватели этого учебного заведения приняли активное участие в забастовке в 1968 году против политики основателя и первого президента Пятой республики Шарля де Голля.

Среди знаменитых выпускников университета: действующий президент Франции Эмманюэль Макрон и один из его предшественников Николя Саркози (в 2007-2012), здесь же также постигали науки бывший премьер-министр страны (2005-2007) Доминик Де Вильпен, два руководителя Международного валютного фонда Кристин Лагард (в 2011-2019) и Доминик Стросс-Кан (в 2007-2011), а также ряд других видных представителей политической, культурной и общественной жизни Франции.