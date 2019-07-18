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СМИ: WarnerMedia перезапустит сериал "Сплетница"

Компания уже заказала десять новых серий для своего стримингового сервиса

Сериал "Сплетница" ("Gossip Girl") о жизни богатых подростков Манхэтена вновь вернется на экраны. Как пишет Variety, компания WarnerMedia уже заказала 10 новых серий для своего стримингового сервиса HBO Max. 

"Действие в новом сюжете будет разворачиваться спустя восемь лет после финала оригинального шоу и расскажет о новом поколении нью-йоркских подростков из частных школ", - пишет издание.

Как добавляет Variety, сериал покажет, как сильно изменились социальные сети и сам Нью-Йорк за прошедшие годы. 

Оригинальный сериал "Сплетница" был снят по серии романов Сесилии фон Зигесар. Он выходил на экраны с 2007 по 2012 год на канале The CW.

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