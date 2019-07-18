"Триколор" займется производством собственных сериалов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Оператор спутникового телевещания "Триколор ТВ" создал в своей структуре подразделение, которое займется съемкой сериалов. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель гендиректора компании по стратегическому и операционному маркетингу Андрей Нестеров, уточнив, что создание онлайн-кинотеатра планируется на октябрь.

"Мы приняли решение... тоже производить сериалы, снимать собственные сериалы для клиентов "Триколор", - сказал он. "Ведем переговоры с ключевыми российскими и зарубежными производителями (которые будут на заказ делать эксклюзивный контент) и, надеюсь, сможем через какое-то время порадовать наших клиентов", - добавил Нестеров.

По его словам, компания объединит все сформированные сервисы и в "единой витрине" будет предоставлять услуги клиентам.

В эту систему войдут, в частности, продукты по обучению, развлечению и общению. "Мы работаем над тем, чтобы наши сервисы были доступны не только клиентам "Триколора". В том числе мы хотим сделать онлайн-кинотеатр, который будет доступен для широкого круга людей", - сказал Нестеров.

Каким образом будет монетизироваться проект не сообщается, "пока рассматриваются разные варианты, в том числе разные варианты подписки", - отметили в компании.

"Триколор" - ведущий в РФ оператор платного ТВ, выручка в 2018 году выросла на 12%, до 21,28 млрд рублей.