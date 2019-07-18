Экс-руководитель Disney в странах Ближнего Востока Абашидзе возглавил офис в России и СНГ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Экс-глава офиса Disney в Турции, Греции, Израиле и странах Ближнего Востока Кахабер Абашидзе стал руководителем Disney в России и СНГ, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Абашидзе сменит в этой должности Марину Жигалову-Озкан, которая покидает компанию в конце августа 2019 года. Жигалова-Озкан руководила компанией в России и СНГ 13 лет. Как ранее было объявлено, Жигалова-Озкан возглавит в группе "Сбербанк" [направление] медиа, маркетинга, рекламы, коммуникаций и развития бизнеса в соответствующих индустриях", - говорится в сообщении.

Абашидзе будет совмещать должности руководителя в России и СНГ, а также в странах Центральной и Восточной Европы. "Я счастлив возглавить такую профессиональную команду в момент, когда компания вступает в столь яркую эру. Я с нетерпением жду возможности снова вернуться в Москву, не только чтобы продолжить развитие бизнеса и укрепить стратегическое направление direct to consumer, но также чтобы возобновить отношения с бизнес-партнерами, которые были налажены в период моей предыдущей работы в регионе", - цитирует его пресс-служба.

По данным пресс-службы, Абашидзе хорошо знаком с российским рынком, так как с 1996 года он работал в компаниях Turner и Fox в России. В 2008 году он присоединился к Disney в должности вице-президента по дистрибуции телеканалов в Италии, Испании, Португалии, странах Центральной и Восточной Европы, Африки и на развивающихся рынках.

С 2014 по 2019 годы Абашидзе возглавлял офис компании Disney в Турции, Греции, Израиле и странах Ближнего Востока, курируя в том числе медиадистрибуцию.