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Прощание с поэтом Виктором Соснорой прошло в Петербурге

Месса состоялась в Храме святого Станислава

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Церемония прощания с поэтом Виктором Соснорой, умершим на 84-м году жизни, прошла в четверг в Петербурге.

По воле покойного не было организовано никаких мероприятий, где могли бы звучать прощальные речи. Заупокойная месса состоялась в Храме святого Станислава, затем все желающие смогли подойти к гробу, чтобы проститься с поэтом.

Свои соболезнования родным, близким и друзьям Сосноры выразил исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Виктор Соснора прошел большой творческий путь, выпустив десятки сборников, реализовав себя не только в поэзии, но и в прозе, драматургии, графике. Его творческая индивидуальность оценена Российской национальной премией "Поэт".

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