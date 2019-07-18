Пол Маккартни работает над мюзиклом

ТАСС, 18 июля. Участник рок-группы The Beatles Пол Маккартни работает над первым в своей карьере мюзиклом "Эта прекрасная жизнь". Об этом музыкант сообщил в четверг на своей официальной интернет-странице .

По его словам, он работает "над сценической музыкальной обработкой одной из самых знаковых в истории кинематографа лент "Эта прекрасная жизнь" (1946) режиссера Фрэнка Капры. Речь в нем, в частности, идет о том, как владелец кредитной компании в выдуманном городке Бедфорд Фоллс Джордж Бейли - честный, отзывчивый, любящий муж и отец - подавлен свалившимися на него невзгодами и подумывает о самоубийстве.

В создании произведения Маккартни сотрудничает с импресарио театра и кино Биллом Кенрайтом, также уроженцем Ливерпуля. Экс-битл создает не только музыку, но пишет тексты песен для произведения совместно со сценаристом Ли Холлом.

"Как и многое из подобных вещей, все это началось с электронного письма, - отмечает Маккартни. - Билл спросил, не могу ли я заняться этим. Написание мюзикла - не то, что мне когда-либо действительно нравилось, но после того, как мы с Биллом встретились и поговорили с Ли Холлом, подумал, что это может быть интересно и весело". Ведь "Эта прекрасная жизнь" с ее жизненными коллизиями понятна всем нам.

"Прошло около 70 лет с момента выхода фильма, и эта история по-прежнему актуальна сегодня, возможно, даже в большей степени, напоминая о необходимости дорожить вашей семьей, друзьями и жизнью", - говорится в сообщении. Кенрайт назвал сотрудничество с Полом "воплощением своей мечты".

Премьера мюзикла состоится в конце 2020 года.