Группа Shortparis и режиссер Диденко устроят перформанс на фестивале "Форма" в Москве

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Перформанс "Коллайдер" российского режиссера, хореографа Максима Диденко, в котором примет участие рок-группа Shortparis, покажут в Москве в рамках двухдневного фестиваля современного искусства "Форма", который пройдет 27 и 28 июля на территории бывшего Хлебзавода, сообщила в четверг пресс-служба фестиваля.

"Среди ключевых элементов "Формы" - пост-академическая музыка, панк, джаз, колокольный звон, диджитал-арт, альтернативная клоунада, сюрреалистические путешествия, современная хореография и многое другое. Тема фестиваля в этом году - "Поэтика", деятельный и перформативный смысл искусства: "не что и о чем, а как написано", сделано, исполнено, если следовать формуле поэта Виктора Сосноры", - говорится в сообщении.

На фестивале будут действовать шесть тематических кросс-медиальных сцен, за каждую из которых отвечает свой куратор. Так, на театральной площадке под руководством критика Алексея Киселева на Главной сцене "Формы" во второй день смотра покажут театрально-музыкальный перформанс "Коллайдер".

"За музыку здесь отвечают эстетские авант-рокеры Shortparis, за хореографию - сотня перформеров под руководством Владимира Варнавы, за постановку и сценографию - звезда нового театра Максим Диденко и художник Павел Семченко, за световой и мультимедиа-дизайн - студии "Сила света" и "С Е Т А П", а за видео-декорации перформанса - медиахудожник Олег Михайлов <…> Перед зрителями развернется нарастающее в своей силе расщепление музыки, танца и окружающего пространства в вихре энергетической сингулярности", - отмечается в сообщении.

Фестиваль "Форма" проводится в Москве с 2011 года. Его главная цель - продвижение современного экспериментального искусства. В разные годы на фестивале выступали: Олег Купик, Пахом, Антоха MC, Миша Most, Алиса Йоффе, Юрий Муравицкий, Acid Mothers Temple, АХЕ, Андрей Кузькин, "4 Позиции Бруно", "Буерак", Константин Звездачетов, Алина Насибуллина, Laurel Halo, Мария Агуреева, Арт-группировка "ЗИП", Вова Nootk, Slava Ptrk, Алексей Трегубов, "Вежливый отказ", Tony Bennet, Света Шуваева, Петр Быстров, Аня Желудь, Long Arm, София Родина, PTU, Interchain, ГШ (Glintshake), Buttechno, Иван Горшков, Пасош, Игорь Самолет.