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Российский мультфильм "Пять минут до моря" получил награду польского фестиваля Animator

Короткометражный мультфильм Натальи Мирзоян взял приз второй степени

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Короткометражный мультфильм "Пять минут до моря" режиссера Натальи Мирзоян получил Серебряного Пегаса на XII Международном анимационном фестивале Animator в Польше. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе группы компаний "Рики".

"Короткометражный анимационный фильм "Пять минут до моря" режиссера Натальи Мирзоян получил Серебряного Пегаса на XII Международном анимационном фестивале Animator 2019 в Польше. Короткометражка вошла в конкурсную программу и по оценке жюри взяла приз второй степени", - говорится в сообщении.

Мультфильм создан в 2018 году на студии компьютерной анимации "Петербург", входящей в группу компаний "Рики". "Анимационный фильм "Пять минут до моря" собрал уже более 20 российских и международных наград, что увеличивает его шансы попасть в лонг-лист "Оскара", отмечают в пресс-службе.

Animator - крупнейший международный фестиваль анимационного кино в Польше, который проводится с 2008 года. Ежегодно смотр показывает более 300 работ со всего мира, включая конкурсные работы, премьеры и ретроспективы.

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