Музей-заповедник "Павловск" покажет более 100 тыс. цветов на фестивале в честь Года театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль цветочного и ландшафтного искусства "Императорский букет", который пройдет в эти выходные в Государственном музее-заповеднике (ГМЗ) "Павловск" в пригороде Петербурга, представит публике более 100 тыс. цветов. Праздник проводится в девятнадцатый раз, и в этом году пройдет в рамках Года театра в России.

"Всего создано 17 площадок и высажено более 100 тыс. цветов на территории Павловского парка", - сообщила директор ГМЗ "Павловск" Вера Дементьева на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС в четверг.

Главной темой фестиваля в этом году станет "Спектакль цветов". Он превратит территорию Павловского парка вокруг дворца и Долину реки Славянки в ряд сменяющихся театральных сцен. Организаторы также подготовили театрализованные представления, интерактивные программы, концерты инструментальной музыки, флористическое шоу и дефиле в цветочных масках. Завершит праздник гала-концерт попурри из знаменитых опер, оперетт и мюзиклов в исполнении известных петербургских вокалистов.

В этом году специально к празднику в парке прошли реставрационные работы. На участке Круглого озера и у Большого каскада будут установлены скамейки из бревен. Такие природные формы характерны для стилистики Павловского парка. Для проведения фестиваля музей отремонтировал более 2 тыс. кв. м. дороги около дворца, привел в порядок малые архитектурные формы, а также обработал от клещей и малярийных комаров парк и акватории четырех прудов.

По словам Дементьевой, фестиваль уже имеет постоянную публику. Ежегодно его посещают 20-25 тыс. человек. Цветочные конструкции продержатся три-четыре дня.

ГМЗ "Павловск" расположен в Пушкинском районе Петербурга. Павловский дворец был летним дворцом Павла I, к нему примыкает парк площадью около 600 га.