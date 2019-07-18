Один из крупнейших в России мультфестивалей покажет в первую ночь 100 анимационных фильмов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Гости одного из крупнейших в России анимационных фестивалей "Бессонница", который открылся в Калужской области, в первую ночь увидят около 100 короткометражных авторских фильмов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Официальной церемонии открытия нет, мы просто начинаем работать. Так как "Бессонница" - это фестиваль под открытым небом, который проходит после захода солнца, то в первую ночь планируется показать чуть меньше 100 авторских анимационных фильмов", - сказал собеседник агентства.

В этом году фестиваль проходит на новом месте - около деревни Рыляки в Юхновском районе по обе стороны от реки Рессы. Для того, чтобы легче было переходить с одного берега на другой, построили три моста. Переехать из Мосальского района решили для того, чтобы дать возможность земле "отдохнуть" от большого количества людей. По словам организаторов, ожидается, что "Бессонницу" традиционно посетят около 8 тыс. человек.

Еще одно новшество 2019 года - это большая программа анимационных музыкальных видео "Сердцебиение ночи". Всего же планируется показать около 250 анимационных фильмов из Германии, Ирана, Японии, Израиля, Бельгии, США. Как ранее сообщал ТАСС, свои картины представит "Союзмультфильм": состоится премьера мультфильма "Зеркальце" режиссера Галины Голубевой, а также показ короткометражного анимационного фильма "Три сестры" режиссера Светланы Андриановой, снятого по мотивам черногорской легенды, и "Доброго сердца" Евгения Жиркова.

"Бессонница" известна не только анимационными фильмами, но и лекциями и мастер-классами, которые проходят днем. В этом году можно научиться рисованию нейрографики, коллажной, растительной и даже съедобной анимации. Будет работать отдельный шатер для детей, где им покажут как лепить из глины, работать с деревом, делать объемные картины и открытки. С лекциями выступят известные мультипликаторы, киноведы, биологи и философы: всего за три дня (с 19 по 22 июля) пройдет около 20 лекций. Так, выпускница ВГИК Ольга Коршунова научит строить мультистудию дома, магистр института Азии и Африки МГУ расскажет, какую роль занимает японская мифология в аниме, киновед Екатерина Семенова - о цензуре в американской анимации, а биолог Нина Мухина - о путешествии генов.

Фестиваль авторской анимации под открытым небом "Бессонница" проходит в Калужской области с 2013 года. Авторские мультфильмы ориентированы, в основном, на взрослую аудиторию, их показ проходит ночью. В 2019 году впервые часть мультфильмов покажут в сети кинотеатров "Каро": премьеры "Союзмультфильма", фильмы режиссеров - лауреатов престижных мировых фестивалей анимации, а также дебютные и студенческие работы.