Володин согласился возглавить попечительский совет ВГИКа

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавил попечительский совет Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщила советник спикера по СМИ Анастасия Кашеварова.

Она напомнила, что ранее Володин посетил ВГИК, где встретился с ректором Владимиром Малышевым, студентами и режиссерами, осмотрел материально-техническую базу вуза. "И тогда было предложение от ВГИКа, от руководства, чтобы создать попечительский совет, который бы возглавил Вячеслав Викторович [Володин]", - сказала Кашеварова. По ее словам, данная тема близка спикеру Госдумы, так как ВГИК в свое время окончил "его близкий друг, [режиссер] Станислав Сергеевич Говорухин".

"Он, конечно, согласился", - продолжила Кашеварова, заметив, что помощь ВГИКу "действительно нужна", "это единственный институт со своей киностудией, который выпускает режиссеров, операторов".

Кашеварова уточнила, что в состав совета также вошли управляющий акционер компании Rambler & Co Александр Мамут, гендиректор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев, основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков.