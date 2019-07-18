Фестиваль имени Чехова в Москве завершится мировой премьерой спектакля Робера Лепажа

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Международный театральный фестиваль (МТФ) им. А. П. Чехова, который проходит в Москве в четырнадцатый раз, завершается грандиозным проектом - мировой премьерой спектакля "Семь притоков реки Ота" в постановке выдающегося канадского режиссера Робера Лепажа. Показы спектакля, который продолжается семь часов, пройдут с 19 по 21 июля на сцене столичного театра "Геликон-опера", сообщили ТАСС в пресс-службе Чеховского фестиваля.

"Семь притоков реки Ота" - режиссерский шедевр Робера Лепажа", - сказала собеседница агентства. Она напомнила, что первая версия семичасовой саги была создана в 1994 году. "В новой редакции знаменитого спектакля канадский режиссер продолжает размышлять о том, как несколько килограммов урана, упавшего на Японию, изменили ход человеческой истории. Спектакль позволяет увидеть, как трагедии Холокоста и Хиросимы пронизывают опыт не только выживших, но и их потомков", - определила тему постановки представитель Чехов-феста.

Она сообщила, что "спектакль идет на английском, французском, немецком и испанском языках с субтитрами на русском языке и является совместным проектом с Чеховским фестивалем".

Со своей стороны, Робер Лепаж подтвердил, что "амбициозный спектакль на 7 часов пережил несколько реинкарнаций: сначала была версия на 3,5 часа, потом на 5, в итоге на 7". "Начали разрабатывать этот проект в 1992 году, - рассказал режиссер. - Я побывал в Японии, и это повлияло на всю мою дальнейшую работу в целом. Меня потряс город Хиросима: с одной стороны, это очень красивый современный город, а с другой стороны, имеющий зловещее темное прошлое".

По словам Лепажа, премьера семичасовой версии состоялась в Токио в 1995 году. "Для возобновления спектакля есть две причины, - подчеркнул режиссер. - Первая - в следующем году будет 75 лет с момента ядерной бомбардировки Хиросимы. Вторая причина заключается в том, что все про это забыли, и мы, беседуя с молодым поколением, вдруг обнаружили, что большинство людей вообще не понимают, что мы имеем в виду, когда говорим о Хиросиме".

Все это свидетельствует о проблемах памяти, считает режиссер. "Потому что мы совершаем одни и те же ошибки, забывая прошлое", - уверен он. "Мы решили возродить "Семь притоков реки Ота", но для этого требовались спонсоры. И Чеховский фестиваль стал для нас вторым домом, семьей, который дал такой аванс, чтобы мы могли восстановить спектакль", - заявил Лепаж.

Лепаж в России

Робер Лепаж - канадский режиссер театра и кино, актер, драматург и сценарист, основатель и художественный руководитель квебекского театра Ex Machina.

Лепажа связывает долгая история взаимоотношений с Россией. В 2005 году в Москве режиссеру была вручена Международная премия имени Станиславского. В этом же году на XXVII Московском международном кинофестивале была представлена ретроспектива его фильмов.

Несколько спектаклей Робера Лепажа были показаны в рамках Чеховского фестиваля. На Седьмом фестивале 2007 года московская публика увидела сразу четыре спектакля: "Обратная сторона Луны" ("Золотая маска" за лучший иностранный спектакль сезона, показанный в России), "Проект Андерсен", Busker's opera и "Трилогия драконов". В 2009 году на Восьмом фестивале был продемонстрирован девятичасовой спектакль "Липсинк" (еще одна "Золотая маска" за лучший иностранный спектакль сезона, показанный в России). В программу фестиваля 2011 года была включена постановка "Эоннагата", сюжет которой построен вокруг истории знаменитого авантюриста шевалье д'Эона.

В 2013 году Лепаж выпустил спектакль "Гамлет / Коллаж" в Москве, в Театре наций, с Евгением Мироновым, исполнившим все роли. В 2017 году в рамках фестиваля "Territoriя" был представлен мультимедийный проект Лепажа "Ночь в библиотеке".

О Чеховском фестивале

XIV Международный театральный фестиваль (МТФ) им. А. П. Чехова проходит с 14 мая по 21 июля. В нем участвуют 22 театра из России, Австрии, Германии, Китая, Франции и других стран, которые представляют спектакли на столичных и региональных сценах.

МТФ им. А. П. Чехова был учрежден в 1992 году и с тех пор проводится раз в два года. Форум проходит при поддержке правительства Российской Федерации, правительства Москвы, Министерства культуры РФ и департамента культуры города Москвы, а также правительственных и неправительственных организаций зарубежных стран.