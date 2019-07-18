Кинофестиваль в Нижнем Новгороде откроется показом фильма "Выше неба"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Фестиваль нового кино "Горький fest" открывается в пятницу в Нижнем Новгороде, он будет проходить до 25 июля. Как сообщил ТАСС представитель пресс-службы киносмотра, после торжественной церемонии зрители увидят фильм Оксаны Карас "Выше неба" с Викторией Толстогановой и Алексеем Аграновичем в главных ролях.

"Фестиваль откроется в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького показом фильма "Выше неба" режиссера Оксаны Карас, - сказал собеседник агентства. - На закрытии будет показан документальный фильм "Оперение" о студии творческого развития детей под патронажем благотворительного фонда Константина Хабенского". Также на фестивале пройдут концерт Гоши Куценко и программа киностудии "Союзмультфильм".

В этом году в жюри основного конкурса вошли актриса Дарья Екамасова, кинооператор Игорь Гринякин, режиссер Василий Сигарев, продюсер Николай Ларионов. Они будут оценивать как художественные, так и документальные картины. Это, в частности, "Амбивалентность" Антона Бильжо, "Болевой порог" Андрея Симонова, "Троица" Ян Гэ и другие ленты. Кроме того, пройдет и конкурс короткометражных фильмов.

Вне конкурса покажут картины "Без меня" Кирилла Плетнева, "Гофманиада" Станислава Соколова, "Громкая связь" Алексея Нужного, "Миллиард" Романа Прыгунова, "Последнее испытание" Алексея Петрухина, "Т-34" Алексея Сидорова и другие картины. "В дни фестиваля будет работать открытый летний кинотеатр на Нижне-Волжской набережной", - напомнили в пресс-службе. По словам продюсера фестиваля Оксаны Михеевой, в этом году на киносмотре впервые пройдет всероссийский питчинг (очная защита) новых проектов.

"Я очень рад, что мы последовательно развиваем и расширяем наш фестиваль, - привели в пресс-службе слова президента фестиваля Михаила Пореченкова. - Два года назад, когда мы пустились в эту, в лучшем смысле этого слова, авантюру, мы начинали с показов в одном кинотеатре. В прошлом году программа фестиваля уже шла в двенадцати кинотеатрах". В этом году, продолжил актер, организаторы "пошли еще дальше" - специальным и событием фестивальной программы будет шоу артиста Александра Петрова "Заново родиться" на стадионе "Нижний Новгород".