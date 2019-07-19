Театр Луны покажет мюзикл "Маяковский" в день рождения поэта

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Московский Театр Луны представит в пятницу городской мюзикл "Маяковский", показ которого приурочен ко дню рождения поэта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Сегодня исполняется 126 лет со дня рождения замечательного поэта Владимира Владимировича Маяковского, и именно сегодня будет показан посвященный ему мюзикл, который будет сыгран в 30-й раз", - уточнил собеседник агентства.

Он напомнил, что спектакль был создан к 125-летию со дня рождения поэта, которое отмечалось в прошлом году. Проект реализован в сотрудничестве с АНО "Музыкальное сердце театра" при участии средств гранта "Открытая сцена" Департамента культуры Москвы.

"Музыкально-драматический спектакль, в основу которого легли стихотворения Владимира Маяковского, - это история о поэте, который не принимал все устоявшееся, признанное, но в итоге стал классиком", - определил смысл постановки представитель пресс-службы. По его выражению, Маяковский создавал новый мир, но не нашел в нем места для себя. Большая любовь и предательство, разочарования и мечты - все это стремительно проносится в его жизни под тревожный аккомпанемент ХХ века, пояснил представитель театра.

Режиссер-постановщик спектакля - Александр Рыхлов. Автор музыки - Алексей Шошев. Главные роли исполнят Андрей Школдыченко (Владимир Маяковский) и Янина Мелехова (Лиля Брик).