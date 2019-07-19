Дмитрий Бертман пообещал "грандиозную" программу на предстоящий сезон

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Евгений Верлин/. Московский театр "Геликон-опера" представит в предстоящем, юбилейном для него сезоне шесть новых постановок. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель "Геликона" народный артист РФ Дмитрий Бертман, подчеркнув, что планы на сезону у него "грандиозные".

Первая из новых постановок - "Мистер Георг Отс", режиссером которой выступил сам худрук "Геликона" - уже подготовлена, прогон прошел в минувшее воскресенье в Москве на сцене театра. Мировая премьера этого музыкального спектакля состоится 24 июля на о. Сааремаа в Эстонии, затем 25 и 26 сентября - московская премьера. Данный спектакль, отметил Бертман, создан специально к 100-летию великого эстонского и советского певца Георга Отса.

Остальные пять предстоящих премьер 30-го по счету сезона - "Травиата" и "Набукко" Дж. Верди, "Снежная королева. Глобальное потепление" А. Покидченко, "Золушка" Л. Вайнштейна, "Туда и обратно" П. Хиндемита.

В сентябре в Риге геликоновцы сыграют "Летучую мышь", а в октябре в рамках фестиваля "Русские сезоны" в Германии покажут в Дюссельдорфе и Дуйсбурге гала-концерт "С любовью из Москвы". В ноябре театр вылетает на гастроли в Италии: в городе Бари в театре Петруцелли будет представлен спектакль "Евгений Онегин". Того же "Георга Отса" планируют показать в Финляндии, а затем вновь свозить в Эстонию.

Запланировано также гастрольное турне "Отса" по городам России.

Спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщил Бертман, недавно провел совещание по празднованию столетия Георга Отса в России и представлению спектакля о великом певце в разных регионах страны.

"Я уверен, что скучно не будет на протяжении всего сезона. В этом, как мне кажется, не сомневается и наш зритель", - поделился своими ощущениями Бертман. По его данным, в прошлом сезоне "Геликон-оперу" посетили более 100 тыс. человек. "На каждом спектакле у нас аншлаг, и за это мы благодарны нашей верной публике", - резюмировал народный артист.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.