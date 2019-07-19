NYT: Том Круз представил трейлер фильма "Лучший стрелок-2" на Comic-Con в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Американский киноактер Том Круз в четверг представил трейлер нового остросюжетного фильма "Лучший стрелок-2" (Top Gun: Maverick, 2020 год) на международном фестивале Comic-Con International в городе Сан-Диего (штат Калифорния). Об этом сообщила газета The New York Times.

Картина является продолжением фильма "Лучший стрелок", вышедшего на экраны в 1986 году. "Все, что вы увидите в этой картине, является подлинным", - приводит издание слова Круза. "Мы сотрудничаем с ВМС США. Я хотел бы поделиться с вами опытом того, каково это находиться в истребителе", - добавил актер.

"Вы не можете получить продвижения по службе, вы не увольняетесь и, несмотря на все свои усилия, отказываетесь погибать. Вы по идее должны были уже стать двухзвездным адмиралом, а по-прежнему остаетесь капитаном. Почему?" - спрашивает героя нового фильма непосредственный начальник, роль которого сыграл Эд Харрис. "Это одна из тех загадок, которые случаются лишь раз в жизни", - отвечает персонаж Круза - Пит Митчелл.

Он в продолжении фильма по-прежнему носит ставшие уже культовыми солнцезащитные очки, летную куртку из кожи и пытается обогнать на мотоцикле самолет. Премьера "Лучшего стрелка-2" намечена на 26 июня 2020 года.

Comic-Con International - крупнейший международный фестиваль комиксов, фильмов, мультипликации и телесериалов в жанре фантастики.

В оригинальном фильме, кроме Круза, снялись Келли МакГиллис, Вэл Килмер, Энтони Эдвардс, Том Скеррит, Майкл Айронсайд, Джон Стокуэлл и другие. При бюджете $15 млн картина собрала в мировом прокате $356,8 млн. В 1987 году "Лучший стрелок" номинировался на кинопремию "Оскар" в четырех категориях, завоевав почетный трофей за лучшую песню.