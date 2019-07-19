Вышел трейлер киноверсии мюзикла "Кошки"

Universal Pictures представила трейлер экранизации мюзикла "Кошки". Ролик опубликован на официальном YouTube киностудии.

Главные роли в картине исполнили Джеймс Корден, Джуди Денч, Джейсон Деруло, Идрис Эльба, Дженнифер Хадсон, Иэн Маккеллен, Тейлор Свифт, Ребел Уилсон.

Режиссер фильма - Том Хупер. Ранее он получил "Оскар" за фильм "Король говорит!". Он также снял картины "Девушка из Дании" и "Отверженные".

Премьера фильма запланирована на 20 декабря.

Кроме того, в Instagram фильма был опубликован постер.