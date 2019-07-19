Вышел трейлер киноверсии мюзикла "Кошки"

'Universal Pictures/YouTube'
Universal Pictures представила трейлер экранизации мюзикла "Кошки". Ролик опубликован на официальном YouTube киностудии.
Главные роли в картине исполнили Джеймс Корден, Джуди Денч, Джейсон Деруло, Идрис Эльба, Дженнифер Хадсон, Иэн Маккеллен, Тейлор Свифт, Ребел Уилсон.
Режиссер фильма - Том Хупер. Ранее он получил "Оскар" за фильм "Король говорит!". Он также снял картины "Девушка из Дании" и "Отверженные".
Премьера фильма запланирована на 20 декабря.
Кроме того, в Instagram фильма был опубликован постер.
Премьера мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Кошки" состоялась 11 мая 1981 года на сцене Нового лондонского театра. Мюзикл был создан по мотивам сборника детских стихов Томаса Стернза Элиота.