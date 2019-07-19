В петербургском "Манеже" открылась выставка работ арт-группы AES+F

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Центральный выставочный зал "Манеж" в Санкт-Петербурге открыл широкой публике в пятницу выставку более 70 работ российской художественной группы AES+F (Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский, Владимир Фридкес), созданных за последние двадцать лет. В экспозицию "Предсказания и откровения" вошли видеоинсталляции, скульптуры, ковры, цифровые коллажи из восьми проектов творческого коллектива.
"Насколько я понимаю, это самая крупная выставка и самое крупное творческое высказывание для этой группы не только в России, но и во всем мире в настоящий момент. Выставка называется "Предсказания и откровения". Идея, для "Манежа" очень важная - это идея будущего, "Предсказания и откровения" - это один из способов взаимодействия с будущим", - сказал на пресс-показе в преддверии открытия директор ЦВЗ "Манеж" Павел Пригара.
Куратор выставки Полина Могилина отметила, что организаторы выставки постарались максимально широко представить творчество AES+F, выбрав проекты, которые позволяют проследить его эволюцию. "Каждый проект рассказывает не только о том, что сейчас происходит в нашей современности, но и о том, что будет происходить уже завтра. Эти предсказания начались в 1996 году с "Исламского проекта" и продолжаются по сей день", - добавила она.
Как отмечается в материалах выставки, произведения художников основаны на глубоком понимании иконографии, аллегорий и сюжетов истории классического искусства, которые транслируются через современный социокультурный контекст.
"Это некий, действительно, клубок наших, естественно, несерьезных предсказаний - конечно, мы не являемся никакими пророками. Тем не менее, художник может иногда о чем-то задуматься, и это оказывается иногда очень важным, и будущее покажет, насколько важным", - сказала журналистам Татьяна Арзамасова.
Ангелы-Демоны и футуристичная опера
Среди объектов экспозиции - просторный шатер, созданный из ковров с традиционными восточными орнаментами, с напечатанными на ткани изображениями достопримечательностей разных городов мира - Центрального парка в Нью-Йорке, Сиднейского оперного театра, международного аэропорта имени Джона Кеннеди во Флориде и других. "Исламский проект" - это в каком-то смысле такая гротескная пародия на такие [распространяемые] страхи, на хантингтоновскую теорию столкновения цивилизаций. Мы любим с такими темами работать, которые вроде бы "газетные", но нам нравится их включать в более серьезный контекст", - рассказал художник Лев Евзович.
Среди экспонатов - и скульптуры Ангелов-Демонов, представляющих собой черные фигуры младенцев с хвостами и крыльями драконов: они воплощают в себе идею о смешении разной культурной мифологии и символики, пояснил Евзович. Еще одна серия скульптур на выставке относится к проекту "Action Half-Life", созданному по мотивам одноименной компьютерной игры. "Мы эту игру немножко одушевили и ввели туда героев - это детская команда героев-победителей. Это именно фантастическая история, как в "Звездных войнах", это бластеры и виртуальные шлемы, которые [представляют собой] смесь велосипедного шлема, маски для ныряния и каких-то проволочек в виде антенн", - рассказала Арзамасова, добавив, что "это не устрашающее предсказание будущего, а будущее, разыгранное, как некая героическая игра".
Отдельная часть экспозиции посвящена представленному проекту "Турандот" - новой интерпретации оперы, действие которой разворачивается в футуристичной метрополии в 2070 году, AES+F создали декорации для этой постановки. В затемненном зале, оформленном в театральной стилистике, зрители смогут увидеть двухчасовую запись трансляции ее премьерного показа, состоявшегося в январе этого года в театре Массимо в Палермо.
Кроме того, в состав выставки вошли проекты "Последнее восстание", "Пир Трималхиона", "Allegoria Sacra" ("Священная аллегория"), а также "Inverso Mundus" ("Перевернутый мир"). Часть выставленных проектов в разные годы демонстрировались на Венецианской биеннале.
О художниках
Концептуальные архитекторы Татьяна Арзамасова и Лев Евзович, а также график-дизайнер Евгений Святский сформировали группу AES в 1987 году, в 1995 году в ее состав вошел новый участник - фотограф Владимир Фридкес, и название стало звучать как AES+F. Международное признание коллектив получил в 2007 году, представляя проект "Последнее восстание" в павильоне России на Венецианской биеннале.
AES+F - участники ряда фестивалей и биеннале современного искусства во многих странах мира, их работы выставлялись в том числе в Государственном Русском музее, в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, в Британской галерее Тейт в Лондоне и многих других. Произведения AЕS+F хранятся в собраниях музеев Стокгольма, Мюнхена, Парижа, а также в Московском музее современного искусства, Государственной Третьяковской галерее и других.