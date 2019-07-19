В петербургском "Манеже" открылась выставка работ арт-группы AES+F

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Центральный выставочный зал "Манеж" в Санкт-Петербурге открыл широкой публике в пятницу выставку более 70 работ российской художественной группы AES+F (Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский, Владимир Фридкес), созданных за последние двадцать лет. В экспозицию "Предсказания и откровения" вошли видеоинсталляции, скульптуры, ковры, цифровые коллажи из восьми проектов творческого коллектива.

"Насколько я понимаю, это самая крупная выставка и самое крупное творческое высказывание для этой группы не только в России, но и во всем мире в настоящий момент. Выставка называется "Предсказания и откровения". Идея, для "Манежа" очень важная - это идея будущего, "Предсказания и откровения" - это один из способов взаимодействия с будущим", - сказал на пресс-показе в преддверии открытия директор ЦВЗ "Манеж" Павел Пригара.

Куратор выставки Полина Могилина отметила, что организаторы выставки постарались максимально широко представить творчество AES+F, выбрав проекты, которые позволяют проследить его эволюцию. "Каждый проект рассказывает не только о том, что сейчас происходит в нашей современности, но и о том, что будет происходить уже завтра. Эти предсказания начались в 1996 году с "Исламского проекта" и продолжаются по сей день", - добавила она.

Как отмечается в материалах выставки, произведения художников основаны на глубоком понимании иконографии, аллегорий и сюжетов истории классического искусства, которые транслируются через современный социокультурный контекст.

"Это некий, действительно, клубок наших, естественно, несерьезных предсказаний - конечно, мы не являемся никакими пророками. Тем не менее, художник может иногда о чем-то задуматься, и это оказывается иногда очень важным, и будущее покажет, насколько важным", - сказала журналистам Татьяна Арзамасова.

Ангелы-Демоны и футуристичная опера

Среди объектов экспозиции - просторный шатер, созданный из ковров с традиционными восточными орнаментами, с напечатанными на ткани изображениями достопримечательностей разных городов мира - Центрального парка в Нью-Йорке, Сиднейского оперного театра, международного аэропорта имени Джона Кеннеди во Флориде и других. "Исламский проект" - это в каком-то смысле такая гротескная пародия на такие [распространяемые] страхи, на хантингтоновскую теорию столкновения цивилизаций. Мы любим с такими темами работать, которые вроде бы "газетные", но нам нравится их включать в более серьезный контекст", - рассказал художник Лев Евзович.